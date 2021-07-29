Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriç geri dönüyor!

Fenerbahçe , yeni sezon öncesi transferde üçüncü bombayı Vedat Muriç ile patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’e son müjde Maurizio Sarri’den geldi. Lazio’nun yeni teknik patronu, değişen sistem sonrası elindeki üç forvetten birini yollama kararı almıştı. Tecrübeli çalıştırıcı tercihini Muriç’ten yana kullandı ve bu kararını oyuncuya da iletti.

Opsiyon ısrarı yok

Böylece Kosovalı yıldızın Fenerbahçe’ye dönüşünün önünde hiçbir engel kalmadı. Yönetim bir süredir Lazio ile görüşme halindeydi ve Muriç’in kiralanması konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak satın alma opsiyonu için taraflar ortak noktada buluşamamıştı. Sarı-Lacivertliler’in bu konuda ısrarcı olmayarak transferi bir an önce bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Hayalinin peşinde

Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olan Muriç, bu nedenle Rizespor ’da oynarken Galatasaray da kendisini çok istemesine rağmen Sarı-Lacivertliler’i tercih etmişti. 27 yaşındaki forvet, yaptığı her açıklamada, “Avrupa’da oynamak isterim ama Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum” diyordu. Ancak Muriç, Lazio’nun teklifinin kulüp için cazip olması nedeniyle hayalini gerçekleştiremeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcu şimdi yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve hayaline kavuşmak için dönmeye hazırlanıyor.