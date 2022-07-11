Fenerbahçe transfer haberi: Theo Bongonda iddiası

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-Lacivertlilerin Genk'ten Theo Bongonda ile ilgilendiği belirtildi.

Walfoot'un haberine göre Genk, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bongonda'yı satmaya sıcak bakıyor. İlk etapta Al Ain ihtimali öne çıksa da oyuncunun tek talibinin onlar olmadığı belirtildi.

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Bongonda'nın menajeri Fouad Ben Kouider'in birçok takımla görüşme halinde olduğunu ve bu takımlar arasında Fenerbahçe, Olympiacos ve Rangers'ın yer aldığı ifade edildi.

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2017-18 sezonu başında Trabzonspor, Bongonda'yı İspanyol ekibi Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Yapılan kiralama anlaşmasına göre oyuncunun sezon sonunda geçerli olacak 3 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Fakat devre arasında yollar ayrıldı. Trabzonspor, oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmesini feshetmişti.

2017-18 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor ile 2'si kupada olmak üzere toplam 6 maça çıkan Bongonda, toplam 214 dakika süre alırken 2 gol atmayı başarmıştı.

Trabzonspor'dan devre arasında ayrılan Bongonda, sonrasında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralandı. Başarılı performansı sonrası Zulte Waregem, sezon sonunda 1.6 milyon Euro karşılığında Bongonda'nın bonservisini almıştı. Burada da başarılı performansını sürdüren Bongonda, 2019'da ise 7 milyon Euro karşılığında Genk'e transfer oldu.