Sarı-Lacivertliler’in golcü transferindeki politikası, sezon sonuna kadar bir oyuncuyu kiralamak, asıl transferi yaz aylarında yapmak. Bu nedenle 1 numaralı tercih olan Vedat Muriç elden kaçırıldı, Kosovalı oyuncu İspanyol ekibi Mallorca’ya gidiyor. Diğer adaylar olan, Benfica’nın gözden çıkardığı Haris Seferoviç ile Olympiakos’ta oynayan Tiquinho için girişimler başladı. Menacerlerden de Fenerbahçe ’ye oyuncu önerileri geliyor. Bunlardan biri Juventus’un Brezilyalı genç yıldızı Kaio Jorge...

Tiquinho yine gündemde

Brezilyalı forvet daha önce de Fenerbahçe’nin ilgilendiği isimlerden biriydi. Tiquinho, sezon başında boştayken Olympiakos’a imza atmış, Sarı-Lacivertler ise Mergim Berisha’yı almıştı. Ancak Berisha ve Serdar Dursun’un beklentileri karşılayamaması nedeniyle Sambacı yeniden gündeme geldi. Yıldız futbolcunun Olympiakos’ta mutlu olmadığı, Yunan ekibinin 31 yaşındaki forveti kiralayabileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Tiquinho, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye 2 maçta da gol atmıştı.

Seferoviç'in talibi çok

Haris Seferoviç’in adı son yıllarda sık sık Türk takımlarıyla anıldı. İsviçreli oyuncu bu kez Fenerbahçe’nin radarında. Benfica, 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardı ve menacerine kulüp bulması talimatı verdi. Seferoviç’in talibi çok. İspanya, Almanya ve Fransa’dan birçok takımın başarılı forvet için harekete geçtiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Benfica, kiralama tekliflerine açık. Fenerbahçe’nin, Portekiz ekibinin zorunlu satın alma opsiyonu istememesi halinde Haris Seferoviç’in menaceri Fali Ramadani ile görüşüp anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Kaio Jorge sürprizi

Sarı-Lacivertliler’in golcü arayışında olması, menacerlerin de birçok isimle kulübün kapısını çalmasına neden oluyor. Önerilen oyunculardan en dikkat çekeni Kaio Jorge. Dusan Vlahoviç’i transfer eden Juventus, genç yıldız adayını kiralık gönderme kararı aldı. Juve, sezon sonuna kadar ya da 1.5 sezonluk anlaşma yapmaya hazır. İtalyan ekipleri Sampdoria, Cagliari ve Salernita 20 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Fenerbahçe, gelir gelmez katkı verecek bir forvet aradığı için Jorge konusunda adım atılıp atılmayacağı şimdilik belirsiz.

Muriç'in yeni adresi Mallorca

Fenerbahçe, Lazio’nun satın alma opsiyonunda geri adım atmaması nedeniyle ilk tercihi olan Vedat Muriç’i bir türlü bitirememişti. Yıldız futbolcu ve eşi Edibe Muriç, İstanbul’a dönmeyi çok istiyordu. Bu nedenle Kosovalı golcü, birçok teklifi geri çevirdi. Ancak Fenerbahçe ile Lazio arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmadı. İtalyan ekibi, 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 11 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Mallorca ile anlaştı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu kez Vedat Muriç de teklifi geri çevirmedi ve İspanyol ekibiyle el sıkıştı.