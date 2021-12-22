Fenerbahçe 'de Attila Szalai, transferin gözdesi konumunda. Macar savunmacı, geçen sezonun devre arasında geldiği Sarı-Lacivertliler’de büyük bir çıkış yapmıştı. 23 yaşındaki stoper, EURO 2020’deki performansıyla tam anlamıyla vitrine çıktı. İspanya şampiyonu Atletico Madrid ve İngiliz ekibi Aston Villa, yaz aylarında Szalai ile ilgilendi. Ardından İngiliz devi Chelsea’nin yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği ortaya çıktı. Son iddia ise İtalya’dan geldi.





La Gazzetta dello Sport, Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli’nin Attila Szalai’yi öncelikli transfer hedefi olarak belirlediğini yazdı. İtalyan ekibinde sakatlığını önümüzdeki günlerde atlatması beklenen stoper Koulibaly, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı’na gidecek. Bir diğer savunmacı Manolas ise Olympiakos’a transfer olacak. Bu nedenle stoper arayışına başlayan Napoli’nin Szalai’yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.