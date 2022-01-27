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Fenerbahçe transfer haberi! Sol kanat için Mircevski iddiası

Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Martin Mircevski için harekete geçtiği öğrenildi.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi! Sol kanat için Mircevski iddiası

Makedon basını, Sarı-Lacivertliler’in Martin Mircevski için harekete geçtiğini öne sürdü. Goran Pandev’in sahibi olduğu Pandev Akademi forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ligde 18 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Haberde, Fenerbahçe Yönetimi’nin Mircevski’nin menacerini görüşme yapmak için İstanbul’a davet ettiği belirtildi. Kuzey Makedonya Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Pandev Akademi’nin yıldız futbolcu için 1 milyon Euro istediği kaydedildi.

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