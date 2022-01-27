Fenerbahçe transfer haberi! Sol kanat için Mircevski iddiası

Makedon basını, Sarı-Lacivertliler’in Martin Mircevski için harekete geçtiğini öne sürdü. Goran Pandev’in sahibi olduğu Pandev Akademi forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon ligde 18 maçta attığı 16 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. Haberde, Fenerbahçe Yönetimi’nin Mircevski’nin menacerini görüşme yapmak için İstanbul’a davet ettiği belirtildi. Kuzey Makedonya Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Pandev Akademi’nin yıldız futbolcu için 1 milyon Euro istediği kaydedildi.