Fenerbahçe , Vedat Muriç’in Mallorca’ya gitmesinin ardından Haris Seferoviç için harekete geçmişti. Sarı- Lacivertliler, başarılı oyuncuyla kısa sürede anlaştı. Benfica ile yapılan pazarlıklar da olumlu sonuçlandı. Sezon sonuna kadar kiralanacak olan 29 yaşındaki forvetin dün İstanbul’da olması bekleniyordu. Ancak Portekiz ekibi son anda geri adım attı. Benfica’nın diğer golüsü Darwin Nunez için West Ham’ın teklif yapması üzerine Seferoviç transferi durduruldu. Kırmızı- Beyazlılar’ın bu hamlesi, Fenerbahçe’de tüm planları alt üst etti.

Planlar suya düştü

Sarı-Lacivertliler, Seferoviç’i cumartesi günkü Başakşehir mücadelesinde kadroya almayı düşünürken, Portekiz’den gelen bu haber moralleri bozdu. ancak Haris Seferoviç’in de tüm anlaşmalar tamamlanmışken Benfica’nın sergilediği bu tavır nedeniyle fazlasıyla sinirlendiği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun kendi kulübünün yönetimine, düzenli olarak oynamak istediği ve bu aşamadan sonra geri adım atılmasını istemediği yönünde mesaj gönderdiği öğrenildi.





Başkanlar görüşebilir

Hem Seferoviç hem de Fenerbahçe Yönetimi, transferi bir an önce noktalamak için Benfica cephesine baskı yapıyor. Ali Koç’un, Benfica Başkanı Rui Costa’yla bu konuyla ilgili özel bir görüşme yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, kısa sürede bu transferi olumlu ya da olumsuz şekilde neticelendirmek ve buna göre planlamasını yapmak istiyor.