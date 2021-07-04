Fenerbahçe transfer haberi: Savunmaya Kolasinac hamlesi

Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sistemi ile oynaması sebebiyle Fenerbahçe 'de gündeme flaş bir isim geldi. Geçen sezonu Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak geçiren Arsenal'in tecrübeli sol beki Sead Kolasinac, Sarı-Lacivertliler'in listesine girdi.

Boşnak futbolcunun hem sol bekte hem de 3'lü savunmadaki stoper hattının solunda oynayabilmesi sebebiyle, transferinde önümüzdeki günlerde girişimlere başlanabileceği öne sürüldü.