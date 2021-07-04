Fenerbahçe transfer haberi: Savunmaya Kolasinac hamlesi
Fenerbahçe'de takımın başına geçen Vitor Pereira'nın üçlü savunma ile oynaması nedeniyle hem sol bek hem de stoper olarak forma giyebilen Arsenal'in tecrübeli ismi Sead Kolasinac'ın kadroya katılması için girişimlerin başlaması bekleniyor.
Vitor Pereira'nın 3'lü savunma sistemi ile oynaması sebebiyle Fenerbahçe 'de gündeme flaş bir isim geldi. Geçen sezonu Alman ekibi Schalke'de kiralık olarak geçiren Arsenal'in tecrübeli sol beki Sead Kolasinac, Sarı-Lacivertliler'in listesine girdi.
Boşnak futbolcunun hem sol bekte hem de 3'lü savunmadaki stoper hattının solunda oynayabilmesi sebebiyle, transferinde önümüzdeki günlerde girişimlere başlanabileceği öne sürüldü.