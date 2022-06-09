Suudi Basını, Fenerbahçe 'nin Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu öne sürdü. Haberin devamında oyunculara Avrupa'dan da teklifler olduğu da belirtildi.

VINCENT ABOUBAKAR VE ANDERSON TALİSCA GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan'ın www.so3ody.com haber sitesi, Fenerbahçe'nin teklifi ile ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

"Al Nasr'ın iki yıldızı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılmak istediğine dair haberler var. Afrika Uluslar Ligi'nde birçok takımın ilgisini çeken Talisca ve Aboubakar için birçok kulüp imza girişimine başladı. İki yıldız eski Al Hilal teknik direktörü Jorge Jesus'un hocalığını yaptığı Fenerbahçe'den de teklif aldı. Anderson Talisca ayrılmak istediği şeklindeki haberleri kararlı bir açıklamayla reddetti. Ancak şu ana kadar da takım kampına katılmadı. Hala takıma katılmaması, geleceği hakkındaki tartışmaları yine alevlendirdi.

VALENCIA'DAN DA TEKLİF VAR

Vincent Aboubakar da Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra sakatlığı nedeniyle Al Nasr'ın hiçbir maçında yer almadı. Vincent Aboubakar'ın ayrılma arzusunda olduğu da ortada. Kamerunlu yıldızın ayrılma teklifini kabul etme konusunda Al Nasr esnek.

Forvet oyuncusuna İspanya'dan Valencia da ilgi gösteriyor. Corinthians'tan da teklif alan Anderson Talisca ise ailesine yakın olmayı tercih edip, Brezilya'ya dönebilir. İki oyuncunun ne karar vereceğini zaman gösterecek ve Al Nasr bu konuda bir dizi zorlukla karşı karşıya kalacak."

Kaynak: Akşam







