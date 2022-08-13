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Fenerbahçe transfer haberi: Samatta için Genk ile henüz anlaşmaya varılamadı

Fenerbahçe'nin Mbwana Ally Samatta'nın kiralık transferi konusunda Genk ile dün gerçekleştirdiği görüşmeden olumlu sonuç çıkmadığı belirtildi.

13 Ağustos 2022, Cumartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Samatta için Genk ile henüz anlaşmaya varılamadı

Transfer çalışmalarının yanı sıra kadrosundaki yoğunluğu da azaltma uğraşında olan Fenerbahçe , Mbawana Ally Samatta'yı kiralık olarak göndermeye hazırlanıyordu. Geçtiğimiz sezon Belçika'da Antwerp forması giyen Tanzanyalı golcü için bu kez bir başka Belçika ekibi Genk ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı ama son görüşmede beklenildiği şekilde transfere olumlu nokta konulamadı. 

Belçika basınından Het Belang van Limburg, dün (12 Ağustos Cuma) Fenerbahçe ve Genk yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşeceğini ve bundan olumlu sonuç çıkması durumunda imzaların atılacağını belirtmişti. Bugün ise yapılan görüşmeden henüz olumlu sonuç çıkmadığı belirtildi.

Mali konularda iki kulüp arasında anlaşmanın sağlamadığı aktarılırken çözüm adına görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Genk'in bu transfer adına aceleci davranmadığı aktarılmakta. 

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