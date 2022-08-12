Fenerbahçe transfer haberi: Samatta, Genk ile imzalıyor

Fenerbahçe , Mbwana Ally Samatta'yı bir kez daha kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor. Daha önce sağlanan anlaşmanın bugün resmiyet kazanması bekleniyor.





Belçika basınından Het Belang van Limburg'un haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, bugün (12 Ağustos Cuma) anlaşmayı tamamlamak adına Genk yetkilileri ve Mbwana Ally Samatta ile yeniden bir araya gelecek. Önceden sağlanan anlaşmanın bugün sonuca ulaşacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Samatta'nın bugün gerçekleşecek görüşmenin ardından kiralık olarak Genk'e imza atacağı ifade edilmekte.