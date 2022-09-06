Fenerbahçe transfer haberi: Saidou Sow için anlaşma yakın

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken Fenerbahçe , oluşacak bir fırsata göre savunma hattını güçlendirebilir. Bu doğrultuda Saint-Etienne'in genç stoperi Saidou Sow'un kadroya katılabileceği belirtilmekte.

Teklife sıcak bakılıyor

Saint-Etienne, Ligue 2'ye düştükten sonra yaz döneminde kadrosunu büyük ölçüde değiştirdi. Değişimin Avrupa'da transfer dönemi kapansa da devam edebileceği çünkü Saidou Sow için transfer döneminin 8 Eylül'de kapanacağı Türkiye'den Fenerbahçe'nin devrede olduğu ve Fransız ekibinin de bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Anlaşma yakın

Fransız basınından Score, Fenerbahçe'nin Saidou Sow için anlaşmayı tamamlamaya yakın olduğunu belirtti. 20 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Fenerbahçe'ye katılma ihtimali olduğu aktarılmakta.

Milan'ın gündemindeydi

Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne'de kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri çeken Saidou Sow ile sezon içinde Milan'ın ilgilendiği belirtilmişti. La Gazzetta dello Sport, Milan'ın uygun bir bedelle yaz transfer döneminde Sow'u kadrosuna katmak istediğini aktarmıştı.

Altyapısından yetiştiği Saint-Etienne ile geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 13 maça çıkan Sow; 2 gol, 1 asistlik de skor katkısı yapmıştı. Bu sezon ise Ligue 2'de 3 maçta toplam 139 dakika takımının formasını giydi.