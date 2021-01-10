Süper Lig'de sezonun ikinci devresi adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilk olarak Queens Park Rangers'dan Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Söz konusu iddialar, Queens Park Rangers'ın menajeri Mart Warburton'a da soruldu.





Fenerbahçe'nin yanı sıra Celtic ve Rangers'ın da ilgilendiği ifade edilen Bright Osayi-Samuel'in durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Warburton, "Görüşüne göre Celtic, Fenerbahçe ve Rangers'a gidiyor. Umarım iyi bir pasaporta sahiptir. Bu söylentiler, medyanın devamlılığını sağlıyor. Benim tek düşüncem Bright'ın iyi antrenman yapması, sıkı çalışması ve iyi performans göstermesi" dedi.

Warburton'ın açıklamalarına rağmen Osayi-Samuel'in QPR'daki sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması oyuncunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalini yüksek kılıyor.