Fenerbahçe transfer haberi: 'Pezzella bitti' iddiası!

Brezilya basını, Fenerbahçe ’nin Sao Paulo’nun sol beki Welington’u transfer ettiğini yazarken bir iddia da İtalya’dan geldi. Sky Italia, Sarı- Lacivertliler’in Giuseppe Pezzella’da mutlu sona ulaştığını öne sürüldü. Haberde, Parma’nın 4 milyon Euro’luk bonservis teklifine ‘Evet’ dediği, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşmeye imza atılacağı belirtildi. Pezzella, geçen sezon Atalanta’da kiralık olarak forma giymiş, 29 resmi maçta 1301 dakika sahada kalıp 2 asist yapmıştı. İtalyan oyuncu adductor kası sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarını kaçırmıştı.