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Fenerbahçe transfer haberi: Pedrinho'dan vazgeçildi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğu Shakhtar'ın yıldızı Pedrinho'nun transferinde geri adım attığı belirtildi.

13 Haziran 2022, Pazartesi 17:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Pedrinho'dan vazgeçildi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin gündemine gelen isimlerden Pedrinho için talip olan kulüpler açıklandı. Transfer24hr'nin haberine göre Atletico Madrid, Atletico Mineiro ve PSV; Brezilyalı oyuncu için Shakhtar'a tekliflerini sundular. 

Ukrayna basını bu süreçte Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiğini fakat bu ilginin ortadan kalktığını aktarırken Ukraynalı Sergei Rebrov'un çalıştırdığı Al-Ain'in de devrede olduğu aktarıldı. 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda ülkede kısa bir süre geçirebilen Pedrinho, geçtiğimiz yaz 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer edilmişti. 

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