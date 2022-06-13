Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin gündemine gelen isimlerden Pedrinho için talip olan kulüpler açıklandı. Transfer24hr'nin haberine göre Atletico Madrid, Atletico Mineiro ve PSV; Brezilyalı oyuncu için Shakhtar'a tekliflerini sundular.

Ukrayna basını bu süreçte Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiğini fakat bu ilginin ortadan kalktığını aktarırken Ukraynalı Sergei Rebrov'un çalıştırdığı Al-Ain'in de devrede olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda ülkede kısa bir süre geçirebilen Pedrinho, geçtiğimiz yaz 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'dan transfer edilmişti.