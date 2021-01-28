Fenerbahçe transfer haberi: Omar Colley kararını verdi

Ara transferin flaş takımı Fenerbahçe, şampiyonluk adına sürdürdüğü takviye çalışmaları kapsamında Sampdoria'dan Omar Colley'yi kadrosuna katmak istemişti. Uzun süredir Colley için devrede olan Fenerbahçe'nin devre arasında bir teklifte bulunduğu aktarılmıştı fakat Gambiyalı stoper, kararını verdi.

ANSA'nın haberine göre Fenerbahçe ve Newcastle United'dan teklif alan Omar Colley, takımda kalmak istediğini belirtti. En azından ara transfer döneminde Sampdoria'dan ayrılmak istemediği aktarıldı.

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Geçtiğimiz günlerde Sampdoria ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatan Colley için İtalyan kulübünün yine de tekliflere açık olduğu belirtiliyordu fakat oyuncunun tercihi takımda kalmaktan yana oldu.