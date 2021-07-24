Fenerbahçe transfer haberi: Niang için teklif

Fenerbahçe 'de bir süredir Mbaye Niang ismi gündemde. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Celtic, Venezia ve Shanghai SIPG ile birlikte yıldız futbolcunun en ciddi talibi konumunda.

Teklif yapıldı!

İtalyan ekibi Venezia’nın Niang için kulübü Rennes’e 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in de 26 yaşındaki hücum oyuncusu için benzer bir teklif sunduğu kaydedildi.





Rennes, 2019-2020 sezonunun başında Niang için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak yıldız futbolcu burada bekleneni veremedi ve geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al- Ahli’ye kiralandı. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Niang’ı Vitor Pereira’nın çok istediği kaydedildi