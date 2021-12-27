İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Kostas Manolas'ın Olympiacos'a dönmesi sonrası stoper hattına bir takviye gerçekleştirmek isterken Fenerbahçe 'den Attila Szalai ve Galatasaray 'dan Marcao, gündemde yer alan isimler olarak aktarılıyorlardı. Napoli'nin Attila Szalai için Fenerbahçe'ye teklifini de ilettiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Niccolo Ceccarini'nin haberine göre Napoli, Szalai için Fenerbahçe'ye bir kiralama teklifi sundu. Fakat yapılan bu teklifin Fenerbahçe tarafından reddedildiği aktarıldı.

Kiralama yolu kapalı

Fenerbahçe'nin Attila Szalai'yi kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinin dahi Fenerbahçe tarafından kabul edilmediği ve edilmeyeceği aktarılıyor.