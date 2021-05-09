Ligde bitime sayılı maç kala Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları yapılmaya başlandı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, çok beğendiği iki oyuncu için kesinlikle alalım raporu verdi. Sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacaklarını ifade etti. Fenerbahçe, kritik şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Kanarya'da gelecek sezonun planlamaları da yapılıyor.

BİR STOPER BİR SAĞ BEK!

Tisserand, Lemos ve Sadık'tan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, bu oyuncularla yollarını ayırmak için her türlü girişimi yapacak. Yönetim, gerekirse maaşlarının bir kısmını ödeyip bu üç isimle yolları ayırmak istiyor. Sadık, Lemos ve Tisserand'ın menajerlerine, "Siz takım bulun, gerisini bize bırakın" dediği ifade edildi.

Yeni sezonda nokta atışı futbolcular kadroya katılmak isteniyor. Emre Belözoğlu'nun, yönetime sunduğu raporda; "Yeni sezonda yarım oyuncu istemiyorum. Alacağımız futbolcular kafada soru işareti bırakmayacak kalitede olmalı. Şampiyonluk için gereken şey budur" dedi.

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Sarı lacivertli yönetimin de bu konuda hemfikir olduğu ve gereken fedakarlığı yapacağı belirtildi. Alınan bu karar sonrası Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı. Kanarya'nın listesine aldığı 2 yıldız isim de belli oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle ilk temaslar kuruldu. Kanarya, bonservis bedeli olmayan Sırp oyuncu için makul bir imza ücreti önerecek. Emre Belözoğlu'nun da beğendiği yıldız stoper, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Maksimovic, bu sezon İtalya'da Napoli formasıyla 27 maça çıktı.

29 yaşındaki deneyimli isim, kariyerinde Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova gibi takımların da formasını giydi.





SAĞ BEK YİNE NAPOLI'DEN!

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün sık sakatlık yaşaması sonrası Nazım Sangare'nin önüne kaliteli bir sağ bek transfer etmek istiyor. Gökhan Gönül'e ise 'teknik kadroya katıl' denecek. Beşiktaş'taki Rosier gibi o mevkide soru işaretleri olmadan direkt katkı almak isteyen Belözoğlu, Napoli'den Elseid Hysaj'ın alınmasını istedi. Yönetim, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Arnavut futbolcu için tüm şartları zorlayacak.

Napoli'de bu sezon 25 maça çıkan deneyimli sağ bek Hysaj, 3 asist kaydetti.

27 yaşındaki isim, 7 senedir İtalya'da Napoli forması giyiyor. Hysaj, kariyerine Empoli takımında başlamıştı.

Fenerbahçe'de hedef bu iki transferi bir an evvel bitirmek. (Takvim)



