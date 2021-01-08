Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo için yine bir Fransız ekibi devreye girdi. Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sık sık ismi Lyon ile anılan Luiz Gustavo için bu kez Monaco'nun girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Fransız gazeteci Ignazio Genuardi, savunmaya tecrübeli bir ismi eklemek isteyen Monaco'nun çok yönlü bir oyuncu olarak Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak istediğini aktardı. Sözleşmesi 2023'te bitecek Gustavo için temasların başladığı belirtilirken özellikle Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'ın oyuncuyu çok beğendiğine değinildi.

Daha önce Fransa Ligue 1'de 2 sezon Marsilya forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.