Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil

Fenerbahçe yönetimi, 'Rüya' gibi görünen transferi gerçekleştirmek için ayağı yere basan bir strateji belirlemiş durumda. Üstelik, yüksek maliyetin üstesinden gelebilmek için Mesut Özil cephesi de mesai yapıyor.

10 milyon Euro nasıl ödenir?

Arsenal'den yıllık 10 milyon Euro'ya yakın (95 milyon TL) bir miktarı kasasına koyan Mesut Özil'in maliyeti nasıl karşılanır? Fenerbahçe yönetimi formüller üretmiş durumda... İşte o detaylar...

Hedef 1 milyon forma

Ali Koç ve ekibi bu transferi sportif başarılara gidecek bir hamleden çok, kulübün mali anlamda nefes alabileceği bir milat olarak görüyor. Sarı-Lacivertliler'in temel planı, Mesut Özil aracılığıyla dünyaya açılmak.

Atacağı goller, yapacağı asistler

Asıl amaç; Mesut'un atacağı goller, yapacağı asistlerden çok, iki büyük markayı birleştirerek yeni bir vizyon belirlemek. Bu büyük planın ilk aşaması forma satışı.

Forması en fazla satılan oyuncu

Fenerbahçe, tüm dünyada 1 miyon adet forma satış rakamı amaçlıyor. Arsenal ile Mesut Özil arasında resmi sözleşme imzalandığı günden bu yana forması en fazla satılan oyuncu hala Mesut. Fenerbahçe bu veriyi ıskalamıyor.

100 milyon sınırını zorluyor

Planın ikinci aşamasında mağazacılık faliyetleri yatıyor. Fenerbahçe, Mesut Özil markasından ve sosyal medya hesaplarından büyük beklenti içinde.

Sadece twitter'da 25.3 milyon!

Mesut'un kişisel sosyal medya hesapları 100 milyon sınırına dayanmış durumda. Solak yıldız, instagram'da 22.6, twitter'da 25.3, facebook'ta 37.6 milyon takipçiye sahip.

Fenerbahçe fırsat görüyor

Özil, youtube ve diğer mecralarla birlikte toplamda 100 milyon kişiye ulaşıyor. Fenerbahçe bu erişimi büyük bir fırsat olarak görüyor.

Mesut Özil'in M10 markası

Mesut Özil'in, M10 markası ile birlikte Fenerium ürünlerinin yıldız futbolcunun hitap ettiği coğrafyalara pazarlanması amaçlanıyor.

Hedef ezeli rakip Galatasaray!

Mesut Özil sayesinde yeni taraftar kitleleri kazanmak amacında olan Fenerbahçe, ezeli rakip Galatasaray'ın özellikle müslüman coğrafyadaki hegemonyasını da kırmak istiyor.

Yeni bir rekabet başlayabilir

Sarı-Kırmızılı kulübün UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılından bu yana başta Asya ve Afrika olmak üzere çok geniş kitlelere hitap ettiğini göz önünde bulunduran Fenerbahçe, bu lokasyonları yeni bir rekabet ve kazanç alanı olarak görüyor.

En büyük plan; futbol akademisi

Planın son aşamasında ise Mesut Özil'in kariyerinin sonunda yapmayı planladığı en büyük yatırım var. O da Mesut Özil Futbol Akedemisi.

A takım ve transfer

Türk futbolunun en büyük sorunlarından olan altyapıdan oyuncu yetiştirme engellerinin üstesinden gelmek ilk amaç. Mesut Özil'in futbol akademilerinde Fenerbahçe'nin hem kendi yaş kategorileri hem de finalde A takım için oyuncu yetiştirilmesi planlanıyor.

Cengiz, Salih, Çağlar örneği..

Ayrıca akademiden yetiştirilip, hem yurtiçine hem de yurt dışına oyuncu pazarlanması amaçlanıyor. Altınordu'nun Cengiz Ünder, Salih Uçan, Çağlar Söyüncü ve diğerleriyle ulaştığı satış başarısını daha yüksek seviyelere taşımak planlanıyor.

Ali Koç olumsuz konuşsa da..

Mesut Özil, aldığı yıllık ücret ve ulaştığı marka değeri ile hala bir hayal gibi görünebilir. Başkan Ali Koç, medya önünde çok iyimser ifadeler kullanmasa da hem Fenerbahçe yönetimi hem de Mesut Özil cephesi bu birlikteliğin resmiyete dönüşmesi için yoğun çaba harcıyor.

Bu şartlarda rüya değil

Planlanan stratejinin aşama aşama hayata geçmesi durumunda, Mesut Özil'in çubuklu formayı giymesi çok da uzak ihtimal gibi durmuyor.

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