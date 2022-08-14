Fenerbahçe , forvet transferinde sonuca ulaşamaya hazırlanıyor. Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth gibi isimlerin gündeme geldiği Sarı-Lacivertliler’de Maxi Gomez transferinin bitmek üzere olduğu aktarıldı. İspanyol basını, bu konuda anlaşmanın sağlanmaya yakın olduğunu belirtti. Haberlerde, Maxi Gomez’in artık Valencia’nın oyuncusu olmadığı ifade edilirken Fenerbahçe’ye imza atmak üzere olduğu belirtildi. İspanyol kulübü ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmedi.

Kulüpten açıklama yok

Valencia’da Jasper Cillessen sonrası Maxi Gomez ile birkaç gün içinde ikinci ayrılığın gerçekleşeceği ifade ediliyor. 2019’da Celta Vigo’dan 14.5 milyon Euro’ya transfer edilen Maxi Gomez, Valencia forması altında çıktığı 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe cephesinden ise bir açıklama yapılmadı.

Bekle-gör taktiği...

Sarı-Lacivertli yönetim, Maxi Gomez’e ek olarak Moussa Dembele için de temaslarını sürdürüyor. Yurt dışında transferin Türkiye’den önce sonlanması ve adı geçen oyuncuların transferinin daha kolay hale gelecek olması ihtimalinden yola çıkan Fenerbahçe Kulübü, işi aceleye getirmeyecek. Transferlerin ucuza gelmesi için bekle-gör yöntemi uygulanacak.

Yusuf Dursun