Fenerbahçe 'de santfor transferi adına çalışmalar sürüyor. Sarı-Lacivertliler, öncelikli hedefi Maxi Gomez'in transferinde oyuncuyla anlaşma sağladı. Şimdi ise kulübü Valencia ile anlaşma zemini aranıyor.

Maxi Gomez'den teklife 'evet'

İspanyol basınından AS'ın haberine göre Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etti. Sakatlık problemini de atlatan Uruguaylı forvetin takımla çalışmalarına başladığı ve Fenerbahçe'ye gitmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

Valencia'dan ret

Maxi Gomez ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuca ulaşan Fenerbahçe, Valencia görüşmelerinde ise henüz İspanyol ekibinin istediği ücret düzeyine çıkamadı. İlk görüşmede Valencia'ya 5 milyon Euro düzeyinde yapılan bonservis teklifi kabul edilmedi.

İşte İspanyolların talebi

Valencia'nın yaz transfer döneminin başında Maxi Gomez için 15-20 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği fakat bunda indirime gittiği belirtiliyor. İndirimli düzeyi dahi şu anda kabul görmüş değil. Valencia, Uruguaylı forvet için 12 milyon Euro bonservis talep ediyor. İspanyol ekibi, bu teklifin altında bir ücrette oyuncuyu vermek istemiyor ama yine de görüşmeye açık oldukları aktarılmakta.

Yeni görüşme

Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferi adına önümüzdeki birkaç gün önem taşıyor. Nitekim Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde Valencia'ya yeni teklifini sunacağı ifade ediliyor. İspanyol kulübünün talep ettiği şartlara çok yaklaşmayacağı düşünülse de gözlerin bu görüşmeye çevrildiği belirtiliyor.