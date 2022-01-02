Fenerbahçe transfer haberi: Martin Ojeda sürprizi

Sezonun ikinci yarısı adına transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Arjantin'de Godoy Cruz forması giyen Martin Ojeda ile ilgilendiği iddia edildi.

Hırvat gazetesi 24sata'nın haberine göre Dinamo Zagreb, Ojeda'nın transferini bitirmek istiyor ki 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın da Instagram üzerinden Dinamo Zagreb'i takip etmesine dikkat çekiliyor. Fakat oyuncunun tek talibinin Dinamo Zagreb olmadığı aktarılmakta.

MLS'ten Orlando City'nin de transferi adına uğraş verdiği Ojeda için Süper Lig 'den Fenerbahçe ve Rusya'dan Krasnodar'ın devrede oldukları ifade ediliyor.





Ağırlıklı şekilde kanatlarda olmak üzere hücum hattının her bölgesinde oynayan Martin Ojeda, geride bıraktığımız sezonda Arjantin Süperliga'da Godoy Cruz formasıyla 23 maça çıktı ve 12 gol, 3 asist ile değerli bir performans sergiledi.



