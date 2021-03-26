Süper Lig'deki zirve mücadelesinde teknik direktörü Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan isimlerden biri olarak Porto'nun golcüsü Moussa Marega gösteriliyor.





Marega'nın Porto ile olan sözleşmesinin bitmesine 97 gün kalmış durumda. Porto Canal'a konuştuğu belirtilen Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa'nın Porto ile sözleşme uzatmayı isteyebileceklerini fakat bunun Porto'ya bağlı olduğunu aktardığı ifade ediliyordu.

Sonrasında Portekiz'de O JOGO, Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa ile görüştü. Aziz Ben Aissa, Porto'ya henüz gitmediğini ve Fransa'da olduğunu belirtirken sözleşme adına görüşmenin de yüz yüze olmasını tercih edeceğini aktardı.

Marega'nın ayrılmasına ilişkin soruya ise Aziz Ben Aissa, "Sorunuza Porto yöneticileri ile görüştükten sonra cevap vereceğim. Karışıklık çıksın istemiyorum. Porto ile görüşmeden bir yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

En güçlü aday Fenerbahçe!

Porto'nun golcüsü Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa ile görüşen O JOGO, haberde Marega'nın yeni takımı olması noktasında en çok ilişkilendirildiği kulübün Fenerbahçe olduğunu aktardı.



