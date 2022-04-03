Fenerbahçe transfer haberi: Marcelo görüşmeleri yeniden başladı

Marcelo'nun Real Madrid dönemi, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ile noktalanıyor. Brezilyalı oyuncu için daha önce de girişimlerde bulunan Fenerbahçe 'nin yeniden devreye girdiği ifade edilmekte.

Todofichajes'in haberine göre Marcelo, Roberto Carlos ile aynı yolu izleyerek Fenerbahçe kadrosuna katılabilir. Joachim Löw ile teknik direktörlük adına görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Marcelo'yu da kadroya katmak adına yeniden görüşmelere başladığı aktarılıyor.





Marcelo'nun biten sözleşmesi sonucunda Fenerbahçe'nin bonservis ödemeyecek olmasının Brezilyalı oyuncuya daha yüksek bir maaş önerisine olanak sağlayacağı belirtiliyor.

Marcelo için Roberto Carlos'un imzaladığına benzer 2+1 yıllık bir teklifin hiç de fena olmayacağı ve 34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'daki son büyük sözleşmesini bu şekilde gerçekleştirmek isteyeceği aktarılmakta.