Fenerbahçe transfer haberi: Marcelo atağı

Fenerbahçe, tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak transfer hamlesi için düğmeye bastı. Real Madrid’in sol beki Marcelo ile ilgili iddialar ilk olarak internet sitelerinin transfer dedikodusu köşelerinde yer aldı. Ancak önce Güney Amerika ardından da İspanyol basınında çıkan haberlerle bu iddia ciddiye binmeye başladı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı süper yıldızla ilgilendiği haberleri, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.





Teklif 5 milyon Euro

İspanyol basını, Marcelo’nun Real Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bunun fesh edileceğini öne sürdü. Sambacı’ya 1 yıllık maaşı olan yaklaşık 10 milyon Euro’nun da tazminat olarak verileceği kaydedildi. İspanyol devinin bu hamlesinin, yıllar sonra kupa kazanılamadan geçen ilk sezonun ardından yapılacak kadro yenileme çalışmalarının bir parçası olduğu belirtildi. İddiaya göre 33 yaşındaki sol bek ile kurulan temasta Fenerbahçe 5 milyon Euro’ya yakın bir yıllık maaş önerdi.

Roberto Carlos etkisi

Marcelo için şu ana kadar başka bir takımın devreye girmemesi en önemli avantaj. Ayrıca Fenerbahçe’nin bu transfer için çok önemli bir kozu da var: Eski yıldızı Roberto Carlos... Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol bekleri arasında gösterilen Carlos da 34 yaşında Sarı-Lacivertliler’e imza atmış, takımın Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu. Sarı-Lacivertliler, transfer edilmesi halinde Marcelo’nun da benzer bir etki yaratmasını bekliyor. Şu anda Real Madrid’in futbol elçisi olan Roberto Carlos, yıldız futbolcunun idolü konumunda. Sarı-Lacivertliler, Sambacı’yı ikna etmek için Roberto Carlos kozunu da devreye sokmayı planlıyor.

Roberto Carlos ile Marcelo, 2006-07 sezonunun ikinci yarısında Real Madrid'de birlikte forma giymişti.