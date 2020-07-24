Fenerbahçe transfer haberi! Luiz Gustavo Lyon yolcusu

Fenerbahçe, bu sezon başında Luiz Gustavo’yu alabilmek uğruna ligin büyük bölümünü sol beksiz oynamıştı. Yönetim, Brezilyalı yıldız için Marsilya’ya 6 milyon Euro bonservis ödedi. Tecrübeli oyuncu, kötü geçen sezonda performansıyla göz dolduran ender isimlerden biri olmayı başardı. Ancak L’Equipe’in iddiasına göre Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe macerası bu sezonla sınırlı kalabilir.

Garcia’nın eski öğrencisi

Orta saha oyuncusu Toussart’ı Hertha Berlin’e satan Lyon’un, başarılı oyuncuya kancayı taktığı kaydedildi. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho Pernambucano’nun, vatandaşını takımda görmeyi çok istediği belirtildi. Aynı şekilde, Gustavo’nun Marsilya’dan eski hocası olan Rudi Garcia da öğrencisiyle yeniden buluşmanın hesaplarını yapıyor.

Başkan Aulas çekimser

Haberde başkan Aulas’ın yüksek maaşı ve 33 yaşında olması nedeniyle bu transfere çekimser yaklaştığı ve acele etmek istemediği belirtildi. Ayrıca yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de maaş endişesi yaşadığı ve huzursuz olduğu gerekçesiyle Lyon’a gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Gustavo, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 32 resmi maça çıktı. Sambacı’nın kaydettiği 3 gol de ceza sahası dışından geldi. Tecrübeli oyuncunun bir de asisti var.