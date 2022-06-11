Fenerbahçe ’nin yeni sezondaki ilk transferi Lincoln Henrique olacak gibi görünüyor... Sarı-Lacivertli Yönetim, Jorge Jesus’un talebiyle Brezilyalı yıldız için harekete geçmiş ve kulübü Santa Clara ile pazarlıklar başlamıştı. Taraflar arasında anlaşma noktasına gelinince görüşmeler bir sonraki aşamaya geçti. Hem Lincoln’ün menaceri hem de Portekiz ekibinin Türk sahibi İsmail Uyanık, anlaşmayı tamamlamak için İstanbul’a geldi.

İki seçenek var

O Jogo Gazetesi, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediğini yazdı. Ancak Lincoln, Santa Clara ile olan sözleşmesinde son sezona girdi. Sarı-Lacivertliler, transfer bütçesini forvet, orta saha ve sol beke ayırmak istiyor. Bu nedenle kiralama konusunda ısrarcı. Bunun için iki seçenek var. İlki, Lincoln’ün Santa Clara ile önce yeni kontrat imzalayıp ardından Fenerbahçe’ye gelmesi. Ancak oyuncu tarafının buna sıcak bakmadığı kaydedildi. Diğer seçenek ise yıldız futbolcuyu sezon sonunda boşa çıkacak olmasına rağmen SarıLacivertliler’in ‘zorunlu satın alma’ opsiyonuyla kiralaması.

Bu hafta idmana çıkabilir

Porto’nun Facundo Farias ile anlaşma aşamasına gelip, Lincoln transferinden çekilmesi sonrası Fenerbahçe’nin eli iyice güçlenmişti. İstanbul’da süren görüşmelerin kısa sürede noktalanması bekleniyor. Portekiz basınına göre bu hafta sonunda Lincoln’ün Sarı-Lacivertliler’e transferi bitebilir. Eğer bu gerçekleşirse, Sambacı yeni sezon hazırlıklarının başladığı ilk haftada takıma katılmış olacak.