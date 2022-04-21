Fenerbahçe 'de gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Bergim Berisha ile yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe'de iç transferde hareketli saatler yaşanırken ilginç bir detay ortaya çıktı.

Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Spor Toto 1. Lig takımı Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack sergilediği performansıyla göz doldurdu. Tuzla'nın sezon öncesi Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi'den kadrosuna kattığı Diack'ın sözleşmesinde F.Bahçe ile ilgili detay dikkat çekti.

Satışında öncelik Fenerbahçe'nin

Tuzlaspor ile sözleşmesi Haziran 2023'e kadar devam eden Lamine Diack'ın transferinde satın alma önceliği Fenerbahçe'ye ait.

Başkan da resmen açıkladı...

Ajansspor'a konuşan Tuzlaspor Başkanı Recep Doğrul, "Lamine Diack için kulübümüze gelen teklif yok. Fakat Diack'ın takip edildiğini biliyoruz. Diack'ın satışında F. Bahçe'nin öncelik hakkı var. Bunun dışında bir madde söz konusu değil" dedi.





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