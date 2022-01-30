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Fenerbahçe transfer haberi! Konan yakında geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot "Fenerbahçe ile her konuda anlaştık" dedi. Sol bek Ghislain Konan da sarı lacivertli formayı giymek için bavullarını hazırladı. Ufak pürüzlerin de çözülmesinin ardından tarafların resmi imzayı atması an meselesi...

30 Ocak 2022, Pazar 08:43 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi! Konan yakında geliyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte kararlı olan Fenerbahçe , Fransız kulübü Reims'te forma giyen Ghislain Konan'da mutlu sona artık çok yakın... Reims'in Başkanı Jean-Pierre Caillot, Konan'la ilgili olarak "Fenerbahçe ile her konuda anlaştık" açıklamasını yaptı ve tecrübeli sol bekin de bavullarını toplamaya başladığı öğrenildi. Reims'le sözleşmesini uzatmayan ve kontratı da sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki oyuncuyu Kanarya'nın, düşük bir rakama kadrosuna katacağı bildirildi. Afrika Uluslar Kupası'nda da ülkesinin kadrosunda yer alan ve Kamerun'daki turnuvadan elenmelerinin ardından Konan'la görüşmeleri hızlandıran sarı lacivertliler, oyuncunun menajeriyle de ufak pürüzleri halletmeye çalışıyor.

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Uğur Çiftçi de listede

Aradaki sorunların çözülmesiyle birlikte transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu arada yönetim, Konan- konusunda bir aksilik çıkma ihtimali de göz önünde bulundurularak, Sivasspor 'un sol beki Uğur Çiftçi'yi de B planı olarak listesine dahil etmiş durumda...

Yusuf Dursun

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