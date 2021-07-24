Maurizio Sarri ile birlikte sistem değişikliğine giden Lazio’da Vedat Muriç gözden çıkartıldı. İtalyan ekibi, geçen sezon 18.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Kosovalı oyuncuyu gönderme kararı aldı. Mavi-Beyazlılar’ın Muriç’ten tamamen vazgeçmek istemediği ve ilk etapta başka bir takıma kiralamayı düşündükleri öğrenildi. Bu durum, Fenerbahçe ’nin hemen harekete geçmesini sağladı. Sarı-Lacivertliler, başka talipleri de olan 27 yaşındaki golcü konusunda elini çabuk tutmak istiyor.

Eşi çok istiyor

Sarı-Lacivertli yöneticilerin önümüzdeki günlerde İtalya’nın başkenti Roma’ya giderek bu transferi bitirmeye çalışacakları kaydedildi. Fenerbahçe, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor.

Vedat Muriç’in de ayrılması halinde önceliğinin, çocukluğundan beri desteklediği Sarı-Lacivertliler’e dönmek olduğu kaydedildi. Ayrıca yıldız futbolcunun eşi Edibe Muriç’in de İstanbul’a dönmek istediği kaydedildi.