Fenerbahçe 'de Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer almayan Dimitris Pelkas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'ye transfer olması beklenen Pelkas hakkında İngiliz takımının menajeri Shota Arveladze açıklamalarda bulundu.

Salı günü Burnley ile oynayacakları maç için seyahat öncesi Hull Live'a konuşan Arveladze, "Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Zaten herkesin tanıdığı bir millî takım oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Transferdeki duruma da değinen Gürcü menajer, "Transferin ne kadar kısa sürede bitip bitmeyeceğini bilmiyorum ama yaratıcılığı ve topu kullanma becerisi ile hücumda bize ekstra kalite getirecek. Bizim için iyi bir transfer" dedi.