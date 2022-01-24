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Fenerbahçe transfer haberi! Hollanda'dan Danilo iddiası

Vedat Muriç, Aaron Boupendza ve Haris Seferovic’in ardından forvet transferiyle ilgili bir iddia da Hollanda’dan geldi. Fenerbahçe Danilo için girişimlere başladı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 07:38 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi! Hollanda'dan Danilo iddiası

Ülke basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe , Ajax forması giyen Danilo Pereira için girişimlere başladı. Brezilyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ajax’ın, 22 yaşındaki oyuncuya yeni kontrat teklif etmeyebileceği kaydedildi. Danilo, daha çok kupa maçlarında şans bulurken, 9-0 kazanılan Excelsior mücadelesinde 4 kez fileleri sarsmıştı. Fenerbahçe’nin Sambacı ile anlaşması halinde Ajax’ın düşük bir bonservis bedeline ‘evet’ diyeceği öne sürüldü.

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