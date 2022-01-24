Ülke basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe , Ajax forması giyen Danilo Pereira için girişimlere başladı. Brezilyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ajax’ın, 22 yaşındaki oyuncuya yeni kontrat teklif etmeyebileceği kaydedildi. Danilo, daha çok kupa maçlarında şans bulurken, 9-0 kazanılan Excelsior mücadelesinde 4 kez fileleri sarsmıştı. Fenerbahçe’nin Sambacı ile anlaşması halinde Ajax’ın düşük bir bonservis bedeline ‘evet’ diyeceği öne sürüldü.