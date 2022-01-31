Fenerbahçe , kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak adına çalışmalarını sürdürürken gündemdeki isimlerden Haris Seferovic'ten kötü haber geldi. İsviçreli golcü ve kulübü Benfica'nın aldığı karar, ara transfer döneminde bu takviyenin gerçekleşme ihtimalini zora soktu.

O JOGO'nun haberine göre Haris Seferovic, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmüyor. İsviçreli golcü, Haziran ayına kadar takımda kalmaya karar vermiş durumda.

Seferovic'in yanı sıra Benfica da takımda kalmayı tercih eden oyuncusunu ara transferde bırakma niyetinde değil. Benfica'nın sadece ciddi bir bonservis bedeli karşılığında Seferovic'i bırakabileceği aktarılmakta.

Mallorca'ya olumsuz cevap

Lazio'dan Vedat Muriç'i sezon sonunda satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla kadrosuna katmaya hazırlanan İspanyol ekibi Mallorca, Seferovic için Benfica'nın kapısını çalmıştı. Satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunan Mallorca'nın önerisi ne Benfica ne de Seferovic'in ilgisini çekmedi.