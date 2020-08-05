Fenerbahçe transfer haberi! Gökhan Gönül-Fenerbahçe anlaşması tamamlandı

Fenerbahçe'de sıcak transfer haberleri art arda geliyor. Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de anlaşmaya vardı.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi! Gökhan Gönül-Fenerbahçe anlaşması tamamlandı

Beşiktaş Yönetimi’yle yaklaşık 7 aydır yeni kontrat için temasta bulunan Gökhan Gönül, istediğini alamamıştı. 35 yaşındaki sağ bek, bu süreçte kendisiyle yakından ilgilenen Fenerbahçe’ye olumlu yanıt verdi. Yıldız ismin, 4 yıl sonra Sarı-Lacivertli takıma dönüyor.

Haber Global'in son dakika haberine göre; Fenerbahçe, milli futbolcuyla kesin olarak anlaşmaya vardı.

Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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