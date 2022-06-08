Fenerbahçe transfer haberi: Ghislain Konan ısrarı sürüyor

Yeni sezon için teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe , transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ghislain Konan'ın durumunu yakından takip ediyor.

Sport-Ivorie'nin haberine göre Reims ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Konan ile Ligue 1'den Lens, Marsilya, Olympique Lyon gibi takımlar ilgileniyor. Fransız takımlarının ilgisinin yanı sıra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi.

2018'de formasını giydiği Reims ile yollarını ayırmaya hazırlanan Konan; bu sezon takımının forması altında 28 Ligue 1 maçına çıkarken 26 yaşındaki sol bek; 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı yaptı.