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Fenerbahçe transfer haberi: Forvette B planı için adaylar Tiquinho & Pesic

Fenerbahçe, Benfica'dan Haris Seferoviç'in transferinde çıkan pürüz sonrası Olympiakos'tan Tiquinho ve Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic için yeniden girişimlere başladı.

01 Şubat 2022, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Forvette B planı için adaylar Tiquinho & Pesic

Fenerbahçe 'de yönetim, Seferoviç’te yaşanan olumsuz gelişme sonrası hemen B planı için harekete geçti. Listedeki diğer golcü adayları Tiquinho ve Aleksandar Pesic için yeniden girişimler başladı.

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Karagümrük, son açıklamasında Pesic’i satmayacaklarını duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe, takas formülünü de devreye sokarak bu işi bitirmeyi umuyor. Tiquinho için ise kiralama formülü masada. Olympiakos da golcü oyuncu da transfere sıcak bakıyor.

Sarı-Lacivertliler, Seferoviç’ten umudu tamamen kesmesi halinde bu ikiliden birine imza attırmaya çalışacak.

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