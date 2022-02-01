Fenerbahçe 'de yönetim, Seferoviç’te yaşanan olumsuz gelişme sonrası hemen B planı için harekete geçti. Listedeki diğer golcü adayları Tiquinho ve Aleksandar Pesic için yeniden girişimler başladı.





Karagümrük, son açıklamasında Pesic’i satmayacaklarını duyurmuştu. Ancak Fenerbahçe, takas formülünü de devreye sokarak bu işi bitirmeyi umuyor. Tiquinho için ise kiralama formülü masada. Olympiakos da golcü oyuncu da transfere sıcak bakıyor.

Sarı-Lacivertliler, Seferoviç’ten umudu tamamen kesmesi halinde bu ikiliden birine imza attırmaya çalışacak.