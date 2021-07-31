Fenerbahçe transfer haberi: Flamengo’dan Rodrigo Muniz müjdesi!

Fenerbahçe ’de sürpriz bir şekilde gündeme gelen Rodrigo Muniz konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, 20 yaşındaki genç yetenek için masaya 4 milyon Euro ile oturmaya hazırlanıyordu. Flamengo, daha önce Arap ülkelerinden gelen bu rakamdaki teklifi geri çevirmişti. Ancak Kırmızı- Siyahlılar’ın beklentisi çok da yüksek değil. Brezilya ekibinin 5 milyon Euro’luk bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Avrupa Kupası istiyor

Middlesbrough, bu rakamı vermeye hazır. İngilizler, Flamengo ile görüşmelere başladı. Kırmızı-Beyazlılar bir adım önde görünse de Fenerbahçe’nin Brezilya ekibine yapacağı teklifle her şey değişebilir. Çünkü Rodrigo Muniz, kariyerine Avrupa Kupaları’nda mücadele eden bir takımda devam etmek istiyor. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, Flamengo ile anlaşma sağlaması halinde Muniz’in Kanarya’yı tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. (Yusuf Dursun)

Türkiye’yi araştırıyor

Muniz, Sarı- Lacivertliler’in kendisine talip olmasının ardından Türkiye ve Fenerbahçe hakkında araştırmalara başladı. Golcü oyuncunun menajeri Paulo Roca, bu konuda Muniz’in en büyük yardımcısı konumunda. Roca’nın ülkemizdeki Brezilyalı oyuncularla temas kurarak fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Brezilyalı forvet ve menajeri yaptıkları araştırmalarda, “Türkiye’de Brezilyalılar çok seviliyor. Buraya gelip kendini gösterirsen taraftarlar baş tacı yapar. Kesinlikle çok rahat edebileceğin bir ortam” yönünde tavsiyeler aldı. Ayrıca Rodrigo Muniz’in Mesut Özil’i çok beğendiği ve onunla aynı takımda oynamayı da çok istediği belirtildi.

Brezilya’da yaşayan gazeteci Tolga Kaplan, Rodrigo Muniz’i değerlendirdi:

Estetik gollerin adamı

Rodrigo Muniz, Brezilya’da önemli alt yaş turnuvalarında attığı gollerle parladıktan sonra Flamengo altyapısına transfer oldu. Kısa süre içinde A Takıma yükseldi ve bulduğu her fırsatta potansiyelini sahaya yansıttı. Flamengo’da Gabriel Barbosa ve Pedro gibi Brezilya Milli Takımı’nda forma giyen iki önemli golcünün arkasında kalması sebebiyle, şu sıralarda istediği şansları bulamıyor. Bu yüzden mümkünse kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor.

Etkili bir bitirici

İdolü İbrahimovic ve hayali Manchester United’da forma giymek. Attığı birbirinden estetik gollerin ilhamını İbra’dan aldığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Tek santrfor olarak oynamayı seviyor. Özellikle ceza sahası içinde çok etkili bir bitiriciliğe sahip. Çok kuvvetli bir futbolcu. Hem kafayla hem de her iki ayağıyla estetik gollerini defalarca izledim.

Mohamed’i andırıyor

Stil olarak Türkiye’den Mostafa Mohamed’e benzetebiliriz. Tecrübe eksikliği ve ailesine çok bağlı olduğunu bildiğimden, evinden uzaktaki ilk deneyime nasıl uyum sağlayacağı onunla ilgili kafamdaki soru işaretleri. Finalde, Fenerbahçe transferi gerçekleştirirse önemli gol katkısı alabileceği ve de gelecekte yüksek bonservis bedellerine satabileceği bir potansiyeli kadrosuna katmış olur.