Fenerbahçe transfer haberi! Elneny iddiası...

Transferde önceliğini forvet ve sol bek olarak belirleyen Fenerbahçe 'de ilginç bir iddia ortaya atıldı. Arap basınından Sport360'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen yıldız orta saha oyuncusu Mohamed Elneny ile Sarı-Lacivertli ekibin ilgilendiği öne sürüldü. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş 'ta da forma giyen Mısırlı futbolcu için Kanarya'nın girişimlere başlayacağı belirtildi. Ayrıca haberde Elneny'nin, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği bildirildi.