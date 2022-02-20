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Fenerbahçe transfer haberi: Callejon'dan İspanya'ya dönüş kararı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Fiorentina'nın İspanyol oyuncusu Jose Callejon'un sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından LaLiga'ya dönmek istediği belirtildi.

20 Şubat 2022, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Callejon'dan İspanya'ya dönüş kararı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Fiorentina'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon ile ilgilendiği iddia edilmişti. Fakat İspanyol oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönmeyi düşündüğü belirtildi. 

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Firenze Viola'nın haberine göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jose Callejon, 10 yıllık bir sürenin ardından LaLiga'ya dönmek istiyor. Fiorentina'da oyun süreleri azalan 35 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen gideceği muhtemel adresler olarak Granada ve Real Madrid'e transfer olmadan önce 2008-2011 yılları arasında formasını giydiği Espanyol öne çıkıyor. 

https://www.instagram.com/p/CaJsGxhoJhm/


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