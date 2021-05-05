Fenerbahçe transfer haberi: Bruma temasları başladı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin Olympiacos'ta kiralık olarak forma giyen eski Galatasaraylı Bruma için temaslara başladığı belirtildi.

Olympiacos yeniden kiralamak istiyor

Yunanistan'dan iapopsi.gr'nin haberine göre Olympiacos, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor. Oyuncunun bonservisinin alınıp alınmamasına yönelik heniz bir karar verilmemiş olsa da Olympiacos'un kesinlikle 7 milyon Euro'luk opsiyonu ödemek istemediği aktarılıyor.

Olympiacos'un bu sezon sonu için hamle planının oyuncuyu 1 sene daha kiralamak olduğu belirtiliyor. 2022'nin yaz transfer döneminde zorunlu bir satın alma opsiyonu içeren kiralama anlaşması talep ediliyor.





Frankfurt ve Fenerbahçe devrede

Olympiacos'un transfere yönelik temasları sürse de bu yaz oyuncuyu bonservisle kadroya katmalarının zor olması farklı takımlarla temasları da başlatmış durumda. Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin bu anlamda öncelikli ekipler olduğu aktarılıyor. Fenerbahçe'nin Bruma'yı kadrosuna katmak istediği ve oyuncunun menajerinin de bu anlamda Sarı-Lacivertliler ile temaslara başladığı aktarılıyor.

Bu sezon Olympiacos formasıyla toplam 33 maça çıkan Bruma; 9 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

2013'te Sporting'den Galatasaray'a transfer olan Portekizli oyuncu, 2016'da 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e satılmıştı. 2019'da ise Leipzig'den 12 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.