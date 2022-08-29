Fransa'da transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Bordeaux'nun hedefindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe 'den Burak Kapacak olduğu belirtiliyordu. Kapacak için görüşmelerde bulunan Fransız ekibi, henüz olumlu sonuç alabilmiş değil.

L'Equipe'in haberine göre Bordeaux, Fenerbahçe'den Burak Kapacak için temaslarda bulundu. Fakat Sarı-Lacivertliler ile yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile anlaşma zemini bulamayan Bordeaux'nun Dinamo Batumi forması giyen Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilmekte.