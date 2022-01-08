Fenerbahçe transfer haberi! Attila Szalai için dev rakam!

Fenerbahçe 'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Attila Szalai, İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Simon Kjaer'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sıklaştıran Milan'ın Sven Botma transferini bitiremediği ve rotasını Attila Szalai'ye kırdığı belirtildi. Çizme'de Macar stoperin Milan için yeniden 'öncelikli hedefler' arasında girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE ATTILA SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO İSTİYOR ANCAK...

Fenerbahçe Yönetimi'nin Macar stoperin bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Kırmızı-Siyahlıların ise Attila Szalai transferini bu rakamın biraz daha altına bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Min-jae Kim de birçok Avrupa devinin takibi altında. Ancak Sarı-Lacivertliler'in, Güney Korali savunmacıyı bu transfer döneminde satmayı düşünmediği belirtildi. Szalai'nin gönderilmesi halinde de yeni gelecek teknik adamla kadro üzerine yapılacak değerlendirmeler sonucu stoper alınıp alınmayacağına karar verilecek. (Akşam)