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Fenerbahçe transfer haberi: Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.

15 Ocak 2021, Cuma 11:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe transfer haberi: Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Crystal Palace ile 0-0 berabere kalırken Arsenal Menajeri Mikel Arteta, maçtan sonra Mesut Özil'in durumuna ilişkin soruyu cevapladı. 

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Mesut Özil'in son durumuna ilişkin soruyu cevaplayan Arteta, "Mesut ile ilgili görüşmeler sürüyor. Görüşmeleri Edu yapıyor ama şu anda elle tutulur bir şey yok" ifadelerini kullandı. 

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Mesut Özil'i kadroya katmak adına önemli aşama kaydeden Fenerbahçe ise bu zorlu transfer adına Mesut Özil'e rahat hareket edebileceği zamanı tanımış durumda. İddialara göre Fenerbahçe, Mesut ile yaptığı görüşmede transfer sezonunun sonuna kadar Arsenal ile süren temasları nedeniyle bekleyebileceklerini iletti. 

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