Son günlerde Rusya’daki futbol programlarında en çok konuşulan konulardan biri, Zenit’ten ayrılan Artem Dzyuba’nın hangi takıma transfer olacağı. Rus gazetecilere göre tecrübeli forvetin önceliği Fenerbahçe . Son iddiaya göre ise Sarı-Lacivertliler ile Dzyuba arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. 33 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe’den senelik 2 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Yönetimin, öncelik olarak görülmeyen Artem Dzyuba için bu kadar yüksek bir maaşı ödemesi zor görünüyor.