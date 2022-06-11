Fenerbahçe transfer haberi: Artem Dzyuba'nın istediği ücret belli oldu
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de adaylardan biri de Rus golcü Artem Dzyuba... Tecrübeli santrforun Sarı-Lacivertli ekipten talep ettiği ücret belli oldu.
Son günlerde Rusya’daki futbol programlarında en çok konuşulan konulardan biri, Zenit’ten ayrılan Artem Dzyuba’nın hangi takıma transfer olacağı. Rus gazetecilere göre tecrübeli forvetin önceliği Fenerbahçe . Son iddiaya göre ise Sarı-Lacivertliler ile Dzyuba arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. 33 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe’den senelik 2 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Yönetimin, öncelik olarak görülmeyen Artem Dzyuba için bu kadar yüksek bir maaşı ödemesi zor görünüyor.