Fenerbahçe transfer haberi! Acil sol bek aranıyor

Fenerbahçe , sezona tek sol bek Filip Novak’la başladı. Çek savunmacının Sivas maçında yaşadığı sakatlık, bu bölgedeki sıkıntının bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu. Samuel’in bu bölgeye geçmesiyle birlikte Yiğido oyun üstünlüğünü eline aldı, maç 1-1 sona erdi. İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yönetimle yaptığı görüşmede, transferde önceliğin sol beke verilmesini istedi. Daha önce forvet takviyesini ilk sıraya alan yönetim, bu gelişme sonrası rotasını değiştirdi.

Öncelik Angileri

Sarı-Lacivertliler, zaten gözlemci ekibinin belirlediği isimler için çalışmalara başlamıştı. River Plate ile sözleşmesi bitecek olan Fabrizio Angileri’yle büyük oranda anlaşma sağlandı. Ancak Arjantin ekibi, kapıyı 2 milyon Euro’dan açtı. Yönetim, geçen sezon Osayi- Samuel’de olduğu gibi River Plate’i daha düşük bir ücrete ikna etmek için pazarlıkları sürdürüyor.

‘Başakşehir’e yetişsin’

Valencia’da forma giyen Toni Lato’nun kiralanması adına büyük ilerleme kaydedildi. Ancak öncelik Angileri olduğu için İspanyol oyuncu beklemeye alındı. ROGON’un oyuncuları olan, Montpellier’li Nicolas Cozza ve Köln’de görev yapan James Horn da listedeki isimler arasında bulunuyor. İsmail Kartal, Milli aradan sonra 5 Şubat’ta oynanacak Başakşehir maçında yeni sol bekin sahada olmasını istiyor.