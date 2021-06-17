Fenerbahçe transfer haberi! 6 maddede Serdar Dursun

Sessizce gelip, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki forvet Serdar Dursun hakkında herkesin bildiği Darmstadt ile 27 gol atıp Bundesliga 2'de gol kralı olması... Ancak deneyimli oyuncunun birçok bilinmeyen özelliği mevcut. İşte bilinmeyenleri...

1-) 6 yıldır Almanya'da top koşturan Serdar Dursun'un adı hiç sakatlıkla anılmadı. 1.90 boyuyla sağlam bir yapısı olan Dursun, kariyerinde sadece 2 kez sakatlık yaşadı. Toplam 5 maç kaçırdı.

2-) Agresif bir yapısı olmasına rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Fürth'de oynarken bir kez sarı kart cezalısı durumuna düştü.

3-) Sezonu gol kralı olarak kapatırken, 27 golün 6'sını kafa ile attı. 3 tanesini sol vuruşla ağlara gönderirken, diğer gollerini penaltıdan (4) ve sağ ayakla (14) filelerle buluşturdu.

4-) Kariyerinde 6 penaltı atışı kullanan golcü oyuncu, sadece birini kaçırdı.

5-) Almanya'da sahada kaldığı 11 bin 599 dakikada 67 defa ağları sarsıp, 173 dakikada bir gol bulmayı başardı.

6-) Kariyerinin büyük bir bölümünü Almanya'da sürdüren Serdar Dursun, en çok skora katkıyı geçen sezon teknik direktör Markus Anfang ile gerçekleştirdi. 29'luk golcü, 38 kez gole doğrudan etki etti (29 gol-9 asist). Anfang, bu sezon Werder Bremen'in hocası oldu.