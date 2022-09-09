Fenerbahçe transfer dönemini kârda kapattı

Fenerbahçe , 2022-2023 sezonun yaz transfer dönemini hem gelen hem de giden oyuncular bakımında oldukça hareketli bir şekilde yaşadı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Portekizli ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus’un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüttü.

Sarı-lacivertliler 12 isim transfer etti. Kadrosundan ise 15 isimle yollarını ayırdı. Bu dönem transfer edilen genç santrafor Tiago Çukur ise Belçika’ya kiralandı.

Fenerbahçe, Luan Peres, Joao Pedro, Batshuayi, Lincoln, Arao, Emre Mor, Henrique, İrfan Can Eğribayat, King, Alioski, Bruma ve Tiago Çukur’u transfer etti. Transferde Fenerbahçe genelde hücum ve savunma oyuncularına önem verdi. Bu süreçte 3 defans oyuncusu, 6 hücum oyuncusu transfer edilirken, kaleye 1, orta sahaya ise 2 takviye gerçekleşti.









Fenerbahçe, Tiago Çukur’un kiralanması dışında Kim Min Jae, Allahyar, Ozan Tufan, Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Berisha, Berke Özer, Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Max Meyer, Sosa, Pelkas, Samatta, Burak Kapacak’la da bu sezon devam etmeme kararı aldı.

Artı para kasaya kaldı

Fenerbahçe, bu transfer döneminde kasasını artı bakiyeyle kapattı.

Transferde en büyük harcamayı Luan Peres’i 5 milyon 225 bin Euro bedelle alarak yapan sarı-lacivertliler, aldığı isimler için yaklaşık 20 milyon Euro ödeme yaptı.

Kim Min Jae’yi Napoli’ye 18 milyon Euro’ya satan sarı-lacivertliler, giden isimlerden de yaklaşık 27 milyon Euro para kazandı. Fenerbahçe böylece transfer döneminde gelir-gider tablosunu artı bir şekilde tamamladı.

Haber Global







