Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 5 Ocak Pazar günü yine gazetelerde bir çok Fenerbahçe transfer haberi var. Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran yaşanıyor. Başta sol bek olmak üzere, stoper ve forvet takviyesi yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcu için resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE ALPASLAN İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI

Göztepe’de geçen sezon ön libero pozisyonunda oynayan ancak bu sezon stoper bölgesinde görev yapan Alpaslan Öztürk, buradaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Stoper ve savunmanın önünde oynamasının yanı sıra sağ bek pozisyonunda da görev alabilen Alpaslan’ın bu çok yönlülüğü, teknik direktör Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti. Yanal’ın devre arasındaki transfer listesinde takımı güçlendirmek adına düşündüğü tek yerli olan 26 yaşındaki futbolcu için Kanarya, kiralık teklifini iletti.

İzmir ekibinin de Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak bakan oyuncusuna zorluk çıkarmayacağı ve gereken kolaylığı yapacağı konuşuluyor. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde şekilleneceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN VELİNTON İÇİN 1 MİLYON EURO

Savunmanın ortasında hem yaşanan sakatlıklar hem de formsuzluklar sebebiyle arayış içerisinde olan Fenerbahçe’de gündeme gelen oyunculardan biri de, Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Welinton’du. Kanarya, önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçti, resmi görüşmelere başladı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için yaptıkları teklifin 1 milyon Euro civarında olduğu bildirildi.

30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in, Alanya’dan gelen cevabı beklediği belirtildi. Brezilyalı stoperin ise tarafların anlaşmasını beklediği ve teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

ONYEKURU'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER CEVABI

Galatasaray geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı. Kiralık geldiği G.Saray'da yola devam etmek isteyen Onyekuru, Florya'daki evini bile boşaltmazken Everton 15 milyon Euro'ya yıldız ismi satınca mecburen Monaco'nun yolunu tuttu.

Fransa'da aradığını bulamayan Onyekuru'nun ayrılacağı iddiaları sonrasında Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray'a dönmek isteyen Nijeryalı, Rusya'dan gelen iki teklifin yanı sıra kendisine talip olan Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile menajerinin görüşmesine bile izin vermedi.

Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi ve Fenerbahçe transferden çekildi. (Sabah)

JUAN JESUS'DA SICAK GELİŞME

Süper Lig'in ilk yarısında savunmadaki eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, stoper mevki için liste başına Juan Jesus'u yazdı. Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Roma ile yapılan ilk temasların ardından sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Brezilyalı savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralamayı hedefleyen Kanarya, İtalyan ekibiyle yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayı da planlıyor.

Juan Jesus'un sol ayaklı olması ve sol bek mevkisinde de görev yapabilmesi nedeniyle bu transferi Ersun Yanal'ın ısrarla istediği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun geleceği, Roma'nın kendisi hakkında vereceği kararın ardından netlik kazanacak. Serie A ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un değeri 7 milyon Euro civarında. Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette de alternatifler arasında.

Roma formasını 4 sezonda 90 kez giyen Juan Jesus bu maçların 70'ine ilk 11'de başladı ve 6264 dakika süre aldı. 28 yaşındaki defans oyuncusu İnter'de ise 141 maçta 12 bin 47 dakika forma giymişti. (Sabah)

FENERBAHÇE'DE MAYCON HAMLESİ!

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gerekli mevkilere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler’in öncelikli hedefi sol bek olsa da orta sahaya da bir transfer yapılmak isteniyor.

Emre, Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci ve Jailson gibi isimlerin yanına düşünülen ismi Rus basını açıkladı... ict-online.ru’nun haberine göre; Sarı Kanarya, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı orta sahası Maycon ile ilgileniyor. 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin nabız yokladığı belirtildi. 2018 yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Corinthians’tan Shakhtar’a 6 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Maycon de Andrade Barberan’ı sezon başında Arsenal de istemişti. Piyasa değeri şu an 8 milyon euro olan Sambacının 2023’e kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. (Akşam)