20 Ocak Pazartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe transfer yapacak mı? Takımdan ayrılacak oyuncular olacak mı? Stopere Falette'i transfer eden yönetim henüz bu oyuncunun lisansını çıkartamadı. Diğer transferler için çalışmalar sürüyor. İşte 20 Ocak Pazartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

RICARDO RODRIGUEZ'DE SICAK GELİŞME!

Fenerbahçe ile birlikte Ricardo Rodriguez’e talip olan PSV’de teknik patron Ernest Faber, bu transferle ilgili konuştu. Faber, “Rodriguez’i çok istiyoruz. Çok iyi bir sol bek. Büyük mutlulukla karşılayacağımız bir transfer. Karakter ve kişilik olarak da üst düzey bir oyuncu. Şu anda bekliyoruz. Neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, İsviçreli sol beki kiralamak için her konuda anlaşmayı sağlasa da harcama limiti sorununu aşamadığı için imzayı attıramadı.

INTER MOSES İÇİN RAPOR İSTEDİ

Chelsea transfere onay verdi, Fenerbahçe de yeşil ışık yaktı. Antonio Conte’nin eski öğrencisi Victor Moses ile Inter’de buluşmasının önünde tek bir engel kaldı: Sağlık raporu!

İtalyan ekibi, sık sık sakatlık yaşayan Nijeryalı’yı detaylı bir sağlık kontrolüne sokacak. Sorun çıkmazsa, imzalar atılacak.

MAX KRUSE'A TRANSFER TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'yi 3 Avrupa takımı transfer istedi.

İspanya'dan Betis, Almanya'dan Leverkusen ve İngiltere'den Leicester'ın istediği Alman futbolcu, “Fenerbahçe’de çok mutluyum, buraya yeni yeni alışıyorum. Gün geçtikçe takıma daha büyük katkılar sağlayacağım, taraftarın desteğinden dolayı onlara minnettarım” diye konuştu. (Akşam)

ROMARINHO'DA SICAK GELİŞME!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, forvet transferi konusunda yönetimden talepte bulunduğu gündeme gelmişti. Sarı-lacivertlilere adı anılan Romarinho, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı.

Romarinho, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Benimle ilgileniyorlar ama resmi teklif gelmedi. Zaman neler gösterir bilemeyiz. Sözleşmem var. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Al Ittihad takımında oynayan 29 yaşındaki golcü, 16 maçta 1427 dakika süre aldı ve 8 gol atıp 2 kez de asist yaptı.

Sözleşmesi 2022'ye kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 5,5 milyon Euro olan futbolcu daha önce Al Jazire, Al Jaish, Paulista, Sao Bernado, Bragantino formaları da giymişti. (Akşam)

İŞTE FENERBAHÇE'DE GÖNDERİLECEKLER!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yapılan görüşmeyi duyururken durumun istedikleri seviyede olmadığı ve transfer için şimdilik önlerinin kapalı olduğunun altını çizdi. 50 milyon TL ekside olduğu öğrenilen sarı-lacivertlilerde Başkan Koç "Belki kalabalık kadrodan 2-3 kişi yollayacağız. Aynı bölgede olan fazla oyuncuları yollayacağız" sözleri ile de bazı isimlerle yolların ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

TAHKİM KURULU'NA BAŞVURDULAR

Bu isimlerin ise Alper, Moses, Tolgay, Rami, Zajc ve Arabistan'dan teklifler alan Kruse olduğu iddia edildi. Her ihtimali düşünen ve oyuncu satışı için de çalışan sarı-lacivertliler, Tahkim Kurulu'ndan gelecek karara göre yol haritasını çizecek. Transferi bitirilen Falette de limit aşımı sorunu çözülebilirse forma giyebilecek. Kanarya gönderdiği oyuncuların yarım sezonluk ücretinden kurtulmuş olacak.

ADIL RAMI

Ücret: 200 bin Euro+maç başı Maç: 1 Dakika: 46

Adil Rami, performans katkı bakımından beklentilerin çok uzağında. Bir türlü form tutamayan deneyimli stoperin gönderilmesi için de menajeri ile görüşmeler sürüyor.

MAX KRUSE

Ücret: 2.5 milyon Euro Maç: 13 Dakika: 1124

Kruse'yi yönetim tutmak istiyor ancak Arap Yarımadası'ndan son gelen teklifler 5 milyon Euro civarında. Tekliflerin 7-8 milyon Euro seviyesine ulaşması halinde istemese de Alman golcüye veda edilecek.

MIHA ZAJC

Ücret: 1.1 milyon Euro Maç: 3 Dakika: 85

3.5 milyon Euro ve Salih Uçan karşılığında transfer edilen Sloven oyuncu bu sezon istenen performansı gösteremiyor. Yönetim, İtalya'dan oyuncu için teklifler alırken milli takım forması da giyen ve Serie A'da piyasası olan 25 yaşındaki orta saha ayrılığın kıyısında.

ALPER POTUK

Ücret: 1.2 milyon Euro Maç: 5 Dakika: 106

Yıllık 2 milyon Euro olan ücretini 1.2 milyon Euro'ya düşürse de Alper Potuk beklenenin çok uzağında. Yönetimin veda etmek istediği oyuncuların başında geliyor

TOLGAY ARSLAN

Ücret: 2.4 milyon Euro Maç: 7 Dakika: 31

Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, teknik heyetin gözüne giremezken sadece 31 dakika ligde şans buldu. Yıllık 2.4 milyon Euro kazanan oyuncu yönetimin göndermek istediği isimlerin de başında geliyor.

VİCTOR MOSES

Ücret: 2.7 milyon Euro Maç: 6 Dakika: 492 Gol: 1 Asist: 1

Ayrılığı neredeyse kesinleşen Moses, İtalyan ekibi Inter'den gelen teklifin ardından ayrılık ateşini de yaktı. Takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki hafta kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. (Sabah)

MURAT SAĞLAM DA GİDECEK!

F.Bahçe’de ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında Harun, Moses, Zajc, Rami, Mehmet Ekici, Kruse ve Murat Sağlam isimleri yer alıyor.

Bu hafta bu isimlerden en az üçü ile yolların ayrılması bekleniyor. Moses’la İnter, Zajc ile Brescia ilgileniyor.

SLIMANI BOMBASI!

Bu sezon Monaco'daki performansıyla göz dolduran Slimani'ye Aston Villa'nın ardından bir talip daha çıktı. Telegraph, Harry Kane'in sakatlığının ardından santrafor transfer etmek isteyen Jose Mourinho'lu Tottenham'ın Cezayirli golcüye kancayı taktığını yazdı.

Haberde Leicester City'nin üst sıralardaki rakibini güçlendirmek istemediği ancak yine de görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Tottenham'ın sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Harry Kane'in yerine düşündüğü 31 yaşındaki Slimani, bu sezon Monaco forması ile 14 maçta 7 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. (Skorer)

FENERBAHÇE'NİN B PLANI! N'SAKALA...

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti. Başkan Koç, harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. Bu nedenle yeni transfer Falette’e lisans çıkartılamadı.

Fenerbahçe Yönetimi, Tahkim’den kötü bir haber gelme ihtimaline karşılık B planını belirledi. Buna göre oyuncu satışıyla hem gelir elde edilecek hem de maaş bütçesi düşürülecek.

Sol bek transferi için düğmeye basan ve Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’de sona yaklaşan Sarı Lacivertliler bu transferde aksilik olması durumunda da sol bek pozisyonu için B planını belirledi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da görev alan Fabrice N'Sakala’yı listesine ekledi. Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.

Öte yandan 29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 105 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı. (Ajansspor)



